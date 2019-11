Vrachtwagendrama Essex: alle 39 slachtoffers geïdentificeerd

De 39 mensen die op 23 oktober dood werden aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer in Grays, nabij Londen in het Engelse graafschap Essex, zijn allemaal formeel geïdentificeerd.

De bewuste vrachtwagen in Essex op 23 oktober 2019.