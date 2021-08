De Surinaamse krijgsraad heeft oud-president en oud-dictator Desi Bouterse opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982. De 75-jarige Bouterse was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Hij had zich ziek gemeld.

De rechters handhaven de gevangenisstraf die Bouterse in 2019 al kreeg opgelegd voor de moorden op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime tijdens de nacht van 7 op 8 december 1982. Omdat Bouterse tijdens dat proces nooit aanwezig was, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij verzet aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen.

Bouterse bleef na zijn veroordeling in 2019 op vrije voeten. Hij mocht de behandeling van zijn zogeheten verzetzaak in vrijheid afwachten. Of Bouterse alsnog wordt opgepakt nu de krijgsraad vasthoudt aan zijn veroordeling, kwam maandag tijdens de zitting niet aan de orde.

De veroordeling hoeft nog niet definitief te zijn. De advocaat van Bouterse krijgt veertien dagen de tijd om in beroep te gaan en heeft al gezegd dat ook te zullen doen. Ook de auditeur-militair, die optreedt als aanklager, kan in de komende twee weken nog bezwaar maken tegen de veroordeling. (Belga)

