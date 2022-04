Het openbaar ministerie in Slovakije heeft een aanklacht ingediend tegen voormalig president Andrej Kiska voor belastingfraude. Dat zegt een woordvoerder woensdag tegen persbureau TASR.

De politicus zou ten onrechte meer dan 150.000 euro hebben aangegeven via zijn familiebedrijf KTAG, dat een reisbureau runde. De kosten zouden in wekelijkheid zijn gemaakt tijdens zijn presidentiële campagne in 2013 en 2014. Kiska heeft de beschuldigingen al herhaaldelijk verworpen als onderdeel van een 'politieke lastercampagne' tegen hem. De 59-jarige liberaal-conservatieve politicus stond van juni 2014 tot juni 2019 aan het hoofd van de EU- en NAVO-lidstaat.

