Op het Griekse eiland Euboea strijdt de brandweer maandag voor de zevende dag op rij tegen de bosbranden.

De Griekse viceminister voor de civiele bescherming, Nikos Hardalias, had zondag nog aangekondigd dat het eiland 'een nieuwe moeilijke nacht' zou meemaken. Euboea is al zeven dagen ten prooi gevallen aan de bosbranden.

De brandweer was tot de dageraad ingezet om de stad Istiaia te vrijwaren, zonder luchtsteun, aldus het Griekse nieuwsagentschap ANA. Van de 500 brandweerlieden die op het eiland zijn ingezet, komen er ongeveer 200 uit Oekraïne en Roemenië. Zij krijgen de steun van 17 vliegtuigen en helikopters die water op het vuur gooien. Die luchtsteun kreeg echter te maken met 'ernstige moeilijkheden' door turbulentie, rook en een beperkte zichtbaarheid, aldus Hardalias.

De vicegouverneur van het eiland, Giorgos Kelaïtzidis, hekelde net als vele anderen dat er onvoldoende middelen voorhanden zijn, net nu de situatie op het eiland heel ernstig is. Volgens hem zijn al minstens 35.000 hectare en honderden woningen in de vlammen opgegaan.

De dorpen Kamatriades en Galatsades zijn prioriteiten voor de brandweer op maandag. 'Als het vuur daar voorbij trekt, komt het in een dicht bos terecht en zal het moeilijk te blussen zijn', aldus de brandweer aan ANA. Griekenland kampt al bijna twee weken met zware bosbranden, door droogte en een hittegolf. Er vielen al twee doden en tientallen mensen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen.

Nabij Athene neemt de brand die tientallen woningen en bedrijven verwoestte, af in kracht maar blijft het gevaar bestaan dat die weer aanwakkert, aldus Hardalias. Op Kreta is een brand onder controle, terwijl de situatie op de Peloponnesos stabiel is. Volgens het Europese informatiesysteem over bosbranden, is meer dan 56.000 hectare de afgelopen tien dagen in Griekenland in de vlammen opgegaan. Tussen 2008 en 2020 was dat over dezelfde periode gemiddeld 1.700 hectare.

