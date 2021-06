De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland geen nieuwe sterfgevallen door corona vastgesteld. Dat is zaterdag meegedeeld door het RIVM, de Nederlandse tegenhanger van ons gezondheidsinstituut Sciensano. Het is voor het eerst sinds 7 september dat Nederland een dag zonder nieuwe meldingen van coronadoden kent.

Hoewel het het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) dus geen sterfgevallen heeft geregistreerd, kan niet met zekerheid worden gesteld dat er de voorbije 24 uur geen coronadoden gevallen zijn in Nederland. Het kan een tijdje duren voordat een sterfgeval is verwerkt en geregistreerd.

Volgens de gegevens van het RIVM kwamen tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 569 meldingen binnen van nieuwe coronabesmettingen. Het aantal besmettingen in Nederland is in dalende lijn. Vorige week zaterdag meldde het RIVM bijna 700 positieve tests, de zaterdag ervoor 1.240 en nog een zaterdag eerder 2.160.

Sinds het begin van de pandemie hebben in Nederland bijna 1,7 miljoen mensen positief getest. Van 17.754 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk hoger.

