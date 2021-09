Een zogenaamde Duitsland-coalitie bestaande uit de christendemocratische CDU, sociaaldemocratische SPD en de liberale FDP komt aan het roer van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. De lokale partijleiders hebben daarvoor een verdrag gesloten.

Partijleiders Sven Schulze (CDU), Juliane Kleemann en Andreas Schmidt (SPD) en Lydia Hüskens (FDP) ondertekenden het verdrag in het parlement van de deelstaat in Maagdenburg.

De drie partners leggen hun beleid uit in een document van quasi 160 pagina's. De nieuwe coalitie moet de staat voorbereiden op de toekomst, weerbaarder maken tegen crises en ook rechtvaardiger maken.

De deal betekent dat Saksen-Anhalt voor het eerst zo'n driedelige coalitie krijgt in herenigd Duitsland. Die coalitie heet ook 'Duitsland-coalitie', vanwege de kleuren van de respectievelijke partijen: zwart voor CDU, rood voor SPD en geel/goud voor FDP. Die komen overeen met de Duitse vlag.

Huidig deelstaatpremier Reiner Haselhoff van de CDU moet donderdag dan worden herverkozen.

De verkiezing in de deelstaat was de laatste krachtmeting van de Duitse partijen voor de nationale parlementsverkiezingen van eind september en een belangrijke opiniebarometer.

Lees ook:

Partijleiders Sven Schulze (CDU), Juliane Kleemann en Andreas Schmidt (SPD) en Lydia Hüskens (FDP) ondertekenden het verdrag in het parlement van de deelstaat in Maagdenburg. De drie partners leggen hun beleid uit in een document van quasi 160 pagina's. De nieuwe coalitie moet de staat voorbereiden op de toekomst, weerbaarder maken tegen crises en ook rechtvaardiger maken. De deal betekent dat Saksen-Anhalt voor het eerst zo'n driedelige coalitie krijgt in herenigd Duitsland. Die coalitie heet ook 'Duitsland-coalitie', vanwege de kleuren van de respectievelijke partijen: zwart voor CDU, rood voor SPD en geel/goud voor FDP. Die komen overeen met de Duitse vlag. Huidig deelstaatpremier Reiner Haselhoff van de CDU moet donderdag dan worden herverkozen. De verkiezing in de deelstaat was de laatste krachtmeting van de Duitse partijen voor de nationale parlementsverkiezingen van eind september en een belangrijke opiniebarometer.