Een dag na het ontslag van Phil Hogan heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de Ierse regering gevraagd om een vrouwelijke en mannelijke kandidaat-commissaris voor te stellen. Of hij of zij ook bevoegd blijft voor het Europese handelsbeleid is vooralsnog niet zeker. 'Ik zal op een later moment over de verdeling van portefeuilles in de Commissie beslissen', zei von der Leyen donderdag.

Eurocommissaris voor Handel Hogan nam woensdagavond ontslag uit de Commissie na dagen van ophef over zijn aanwezigheid op een galadiner dat niet in regel leek te zijn met de geldende coronamaatregelen in Ierland. Ook andere verplaatsingen van Hogan tijdens zijn verblijf in zijn thuisland brachten hem in nauwe schoentjes. 'In de huidige omstandigheden, op een moment dat Europa aan het vechten is om de verspreiding van het virus te beperken en de Europeanen opofferingen doen en pijnlijke beperkingen aanvaarden, verwacht ik van eurocommissarissen dat ze bijzonder waakzaam zijn over de naleving van nationale en lokale regels en aanbevelingen', zei von der Leyen donderdag.

Het ontslag van één van de machtigste commissarissen vormt een klap voor de Commissie van von der Leyen. De Duitse kan de gelegenheid wel aangrijpen om de ambitie van een gendergelijke Commissie kracht bij te zetten. Ze verwacht alvast van de Ierse regering dat die zowel een mannelijke als vrouwelijke kandidaat naar voren schuift. Momenteel telt de Commissie 12 vrouwen op 27.

In Ierland wordt intussen volop gespeculeerd over de opvolging van Hogan. Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Simon Coveney geldt volgens The Irish Examiner als favoriet. De 48-jarige minister van het centrumrechtse Fine Gael geniet aanzien en is vertrouwd met Europese dossiers. Televisiezender RTE sprak ook over David O'Sullivan, de vroegere ambassadeur van de Europese Unie in Washington. Het is niet zeker dat de nieuwe Ierse eurocommissaris ook de invloedrijke functie van Hogan mag overnemen. Von der Leyen kondigde aan pas in een latere fase over een eventuele herverdeling van de portefeuilles in haar bestuursploeg te beslissen. In afwachting neemt vicevoorzitter Valdis Dombrovskis ad interim de bevoegdheden over handelsdossiers over.

Eurocommissaris voor Handel Hogan nam woensdagavond ontslag uit de Commissie na dagen van ophef over zijn aanwezigheid op een galadiner dat niet in regel leek te zijn met de geldende coronamaatregelen in Ierland. Ook andere verplaatsingen van Hogan tijdens zijn verblijf in zijn thuisland brachten hem in nauwe schoentjes. 'In de huidige omstandigheden, op een moment dat Europa aan het vechten is om de verspreiding van het virus te beperken en de Europeanen opofferingen doen en pijnlijke beperkingen aanvaarden, verwacht ik van eurocommissarissen dat ze bijzonder waakzaam zijn over de naleving van nationale en lokale regels en aanbevelingen', zei von der Leyen donderdag. Het ontslag van één van de machtigste commissarissen vormt een klap voor de Commissie van von der Leyen. De Duitse kan de gelegenheid wel aangrijpen om de ambitie van een gendergelijke Commissie kracht bij te zetten. Ze verwacht alvast van de Ierse regering dat die zowel een mannelijke als vrouwelijke kandidaat naar voren schuift. Momenteel telt de Commissie 12 vrouwen op 27. In Ierland wordt intussen volop gespeculeerd over de opvolging van Hogan. Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Simon Coveney geldt volgens The Irish Examiner als favoriet. De 48-jarige minister van het centrumrechtse Fine Gael geniet aanzien en is vertrouwd met Europese dossiers. Televisiezender RTE sprak ook over David O'Sullivan, de vroegere ambassadeur van de Europese Unie in Washington. Het is niet zeker dat de nieuwe Ierse eurocommissaris ook de invloedrijke functie van Hogan mag overnemen. Von der Leyen kondigde aan pas in een latere fase over een eventuele herverdeling van de portefeuilles in haar bestuursploeg te beslissen. In afwachting neemt vicevoorzitter Valdis Dombrovskis ad interim de bevoegdheden over handelsdossiers over.