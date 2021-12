Paus Franciscus heeft een persoonlijke brief ontvangen van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Die heeft ze geschreven om de paus gerust te stellen na de verontwaardiging in heel Europa en de controverse door de publicatie in Brussel van een (inmiddels herroepen) interne richtlijn, waarin EU-ambtenaren werd aanbevolen om bijvoorbeeld geen 'Zalig Kerstmis' te wensen.

Dat meldt de Franse katholieke krant La Croix.

De Europese Commissievoorzitter schrijft dat er geen enkele twijfel over mag bestaan dat de EU trouw wil blijven aan het christelijke, humanistische erfgoed van Europa.

Von der Leyen schrijft verder dat zij erg ongelukkig is met de controverse. Zij benadrukt dat religieuze en culturele tradities in Europa een integraal onderdeel vormen van de diversiteit, die actief wordt gepromoot door de Europese Commissie.

'Zeg niet Kerstmis'

Waarover gaat het? In een intern document van de Europese Commissie met aanbevelingen voor inclusieve communicatie wordt voorgesteld om het woord 'Kerstmis' niet meer te gebruiken, maar dat document is ondertussen alweer ingetrokken.

Paus Franciscus ontving de brief van Von der Leyen kort nadat hij die herroepen richtlijn over Kerstmis tijdens zijn terugvlucht uit Griekenland had omschreven als een anachronisme 'omdat er geen rekening werd gehouden met de feitelijke multiculturele en multireligieuze identiteit van het Europa van vandaag'.

Hij zei toen ook dat de EU erover moet waken dat zij niet vervalt in ideologische kolonisatie, waarbij zij vindt dat zij haar waarden aan anderen moet opleggen of opdringen.

