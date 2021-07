In de loop van de herfst, en dus niet vroeger, zal de Europese Commissie het nieuwe rechtsstaatmechanisme voor het eerst toepassen. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen herhaald tijdens een debat in het Europees Parlement.

De volksvertegenwoordigers dringen er bij de Commissie al langer op aan dat ze haar kritiek over schendingen van de rechtsstaat in daden omzet.

Hongaarse antihomowet

Ursula von der Leyen was samen met Europese Raadsvoorzitter Charles Michel in het parlement te gast voor een debat over de voorbije Europese top. De Hongaarse premier Viktor Orban kreeg daar de wind van voren voor de 'antihomowet' die het parlement in Boedapest recent goedkeurde.

Als Hongarije niet aan de juridische bezwaren van de Commissie tegemoetkomt, zal ze alle mogelijke middelen inzetten om het tij te keren, zei Von der Leyen in het parlement. De Duitse hamerde op het belang van de Europese waarden en fundamentele vrijheden, en op de voorrang van het Europese recht.

Rechtsstaatmechanisme

Een meerderheid van de leden van het Europees Parlement is ook bezorgd om de besteding van Europese subsidies in Hongarije en enkele andere lidstaten. Ze vragen dat de Commissie niet draalt met het toepassen van het nieuwe rechtsstaatmechanisme, dat de uitbetaling van subsidies afhankelijk maakt van de correcte toepassing van de rechtsstatelijke principes in elke lidstaat.

Maar von der Leyen herhaalde dat haar Commissie pas in de herfst met de toepassing van het mechanisme zal starten. Het mechanisme is dan wel al sinds 1 januari actief, maar de Commissie werkt nog aan richtsnoeren voor de toepassing ervan.

Ze wil daarbij rekening houden met de richtlijnen van het Europees Hof van Justitie, dat zich op vraag van Hongarije en Polen over het mechanisme buigt. Die input van het Hof wordt na de zomer verwacht. Daarom zal het dus nog enkele maanden duren voor het rechtsstaatmechanisme wordt toegepast.

'Maar geen enkele zaak zal verloren gaan', suste Von der Leyen. Haar diensten onderzoeken nu reeds of er inbreuken begaan worden waartegen dan later stappen ondernomen moeten worden.

Geen herstelfondsen

Dinsdagavond lekte al uit dat de Commissie voorlopig geen groen licht zal geven aan het Hongaarse herstelplan, zoals België dat eerder wel al kreeg. Er zouden dan geen middelen uit het coronaherstelfonds naar Boedapest kunnen vloeien, precies omdat de Commissie over te weinig garanties beschikt dat die middelen correct worden besteed.

Die informatie kon evenwel nog niet bevestigd worden en een woordvoerster zei woensdag dat de analyse van het herstelplan nog bezig is. De Commissie moet hoe dan ook tegen maandag een beslissing genomen hebben, al kan Hongarije nog om uitstel vragen.

Het Europees Parlement stemt donderdag een resolutie over Hongarije, waarin het de Commissie wellicht nogmaals zal oproepen zo snel mogelijk actie te ondernemen.

