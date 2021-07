'Het bespioneren van onder meer journalisten en activisten is totaal onaanvaardbaar', reageerde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maandag op de Pegasus-affaire.

Het journalistencollectief Forbidden Stories en internationale mediapartners publiceerden zondagavond een onderzoek dat stelt dat autoritaire overheden spyware, Pegasus genaamd, van het Israëlische bedrijf NSO Group gebruiken om de smartphones van journalisten en mensenrechtenactivisten te bespioneren.

'Dit moet geverifieerd worden, maar indien dit klopt, is dat totaal onaanvaardbaar', zo reageerde von der Leyen op een vraag tijdens een persconferentie met de Tsjechische premier Andrej Babis in Praag. 'De persvrijheid is één van de kernwaarden van de Europese Unie', voegde ze toe.

Spyware

De onderzoekers bogen zich over een lijst van ruim 50.000 telefoonnummers die door klanten van NSO als potentieel doelwit voor cyberspionage waren geselecteerd. Van meer dan duizend telefoonnummers kon men achterhalen aan wie ze toebehoorden: 180 journalisten, 600 politici, 85 mensenrechtenactivisten, 65 bedrijfsleiders,.... Volgens de krant The Guardian vertoonde onder meer de gsm van twee Hongaarse journalisten sporen van de spyware.

Een woordvoerder van de Commissie stelde maandagmiddag dat nationale veiligheid een bevoegdheid van de lidstaten is en dat de nationale autoriteiten de verantwoordelijkheid hebben om te controleren of hun diensten de mensenrechten en het recht op privacy respecteren. Nader onderzoek moet uitwijzen of de Commissie verdere stappen kan zetten, aldus de zegsman. (Belga)

