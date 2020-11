Dankzij de snelle beschikbaarheid van vaccins tegen SARS-CoV-2 kunnen de eerste Europeanen mogelijk al voor eind december een vaccin toegediend krijgen. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag gezegd.

De Commissie sloot al met zes farmabedrijven een contract af voor de aankoop van vaccins.

Vorige week zei von der Leyen al dat, als alles meezit, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in de tweede helft van december de eerste coronavaccins een voorwaardelijke marktvergunning kan geven. Woensdag maakte ze duidelijk wat dat in de feiten betekent: 'De eerste Europeanen kunnen mogelijk al voor eind december gevaccineerd worden. Er is eindelijk licht aan het einde van de tunnel'.

Vaccins zijn dus belangrijk, maar vaccinaties zijn nog belangrijk, zei von der Leyen. Ze riep de EU-landen nogmaals op de toediening van een coronavaccin aan hun burgers logistiek goed voor te bereiden. 'Waar we het over hebben, zijn miljoenen injectienaalden en de koelketen, het inrichten van vaccinatiecentra, de aanwezigheid van opgeleid personeel, noem maar op. De lidstaten moeten zich voorbereiden op de uitrol van honderden miljoenen dosissen. Want dit is onze uitweg uit deze crisis.'

Von der Leyen riep ook op om lessen te trekken uit de zomervakantie en de coronamaatregelen nu niet te snel te versoepelen. 'Dat zou een risico op een derde golf na Kerstmis creëren.'

