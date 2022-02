Mocht Rusland de gasleveringen stopzetten, dan zou de Europese Unie deze winter toch kunnen doorkomen. Dat heeft EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zaterdag gezegd bij aanvang van een veiligheidsconferentie in München.

Von der Leyen haalde uit naar Rusland, dat volgens haar 'de regels van de internationale orde wil herschrijven' en net als China 'het recht van de sterkste boven de rechtstaat' plaatst.

Een Russische aanval op Oekraïne zou verregaande gevolgen hebben, waarschuwde ze. Een reeks financiële en economische sancties liggen klaar. Een aanval 'kan Rusland een welvarende toekomst kosten', dixit von der Leyen.

De Commissievoorzitter vindt dat de EU niet sterk afhankelijk kan zijn van een energieleverancier die dreigt met een oorlog. 'Het staatsbedrijf Gazprom probeert opzettelijk zo weinig mogelijk op te slaan en te leveren. Op een moment dat prijzen en de vraag door het dak gaan, is dat vreemd gedrag voor een bedrijf', merkte ze op.

Von der Leyen riep op om zowel de energiebronnen als -leveranciers van de EU te diversifiëren. 'Dat werk is al bezig', zei ze. 'Vandaag kan ik zeggen: zelfs als het tot een volledige onderbreking zou komen van de gasleveringen uit Rusland, zijn we veilig voor deze winter.'

Volop inzetten op hernieuwbare energie, zal de strategische onafhankelijkheid voor energie van Europa nog versterken, aldus von der Leyen.

