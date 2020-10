Eerste minister Alexander De Croo heeft woensdag zijn eerste officiële ontmoeting met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gehad. Volgens de premier was ze 'enthousiast over de uitgesproken pro-Europese koers van ons regeerakkoord'.

De Croo zat vorige week donderdag al samen met von der Leyen, tijdens de eerste dag van de Europese top. Woensdag volgde een eerste bilateraal onderhoud in de gebouwen van de Europese Commissie. De nieuwe premier gaf toelichting bij het federale regeerakkoord en besprak de belangrijkste actuele Europese dossiers voor België.

Het ging onder meer over het Europees herstelfonds, de rol die de Europese Commissie kan spelen in de gezondheidscrisis en de brexit. 'Ons land heeft zijn uitdrukkelijke steun aan onderhandelaar Michel Barnier herhaald', zegt De Croo. 'We blijven streven naar een breed en fair akkoord met de Britten. Dat betekent een gelijk speelveld op handelsvlak - inclusief sociale minima en staatssteunregels -, de nodige garanties op vlak van visserij én een verregaand akkoord over veiligheid.'

België wil een nauwe band met het VK behouden en dit op basis van het terugtrekkingsakkoord, dat vorig jaar onderhandeld werd en 'dat de Goede Vrijdagakkoorden betonneert', aldus De Croo.

De Croo en von der Leyen bespraken ook het Commissierapport over de rechtsstaat in de verschillende EU-landen. België wil de Europese waarden en de Europese centen zo sterk mogelijk aan elkaar koppelen, zegt De Croo. 'Waarom zou een land recht hebben op Europees geld, als het doelbewust de Europese waarden met de voeten treedt?'

