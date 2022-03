De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft toegezegd om de plenaire vergadering van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers toe te spreken.

Dat gebeurt volgens de diensten van de Kamer donderdag om 14.15 uur.

De federale Kamer nodigde Zelensky vorige week uit om de plenaire vergadering toe te spreken via videoverbinding. De Oekraïense president heeft die uitnodiging aanvaard, wordt woensdag bevestigd.

Toespraken

De vergadering zou toch door kunnen gaan in het halfrond van de plenaire vergadering. Eerder was er sprake van om de parlementsleden over twee kleinere commissiezalen te verdelen, om technische redenen.

De Oekraïense president sprak de afgelopen weken al verschillende parlementen toe via videoverbinding. Het gaat onder meer om de parlementen van Italië, Frankrijk, Denemarken en Duitsland, het Europese Parlement en het Amerikaanse Congres.

Steun

Zelensky zoekt sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne steun bij de NAVO- en EU-lidstaten.

Het Westen legde het Kremlin al zware sancties op en stuurt ook ook wapens en humanitaire hulp naar Oekraïne. Van een no-flyzone, waar Zelensky al weken om vraagt, is echter geen sprake.

