De Verenigde Naties (VN) willen nagaan of het mogelijk is om nieuwe gesprekken over de hereniging van het eiland Cyprus op te starten. Jane Holl Lute, de bijzondere VN-afgevaardigde, is naar Cyprus gereisd voor verkennende gesprekken met Ersin Tatar en Nikos Anastasiades, de politieke leiders van de Turkse en de Griekse Cyprioten. Dat heeft de lokale zender RIK maandag gemeld.

Volgens regeringsbronnen in Nicosia zijn de VN van plan een overleg te organiseren, waar naast vertegenwoordigers van de Turkse en de Griekse Cyprioten, ook Turkije, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk aan deelnemen. In 2017 waren gelijkaardige onderhandelingen over de Cypriotische kwestie nog afgesprongen. Onder meer de terugtrekking van 35.000 Turkse soldaten uit het noorden van het eiland vormde toen een struikelblok.

De nieuwe bemiddelingspoging wordt overschaduwd door een conflict over een Turkse onderzoeksmissie naar aardgas in de Middellandse Zee, in de omgeving van Cyprus. Het onderzoeksschip Oruc Reis is maandag wel naar Turkije teruggekeerd, maar de Barbaros blijft nog altijd onderzoeken uitvoeren in het gebied.

Varosha

Bovendien heeft de Turkse republiek Noord-Cyprus enkele weken geleden de eerste stappen gezet voor het 'herontwikkelen' van Varosha, een verlaten wijk van Famagusta. De badplaats Varosha werd in 1974 door de Grieks-Cypriotische inwoners verlaten wegens een offensief van de Turkse troepen. Sindsdien eisen de VN dat de voormalige bewoners kunnen terugkeren naar het gebied.

Cyprus is al sinds 1974 opgedeeld. Het zuidelijke Griekse deel is sinds 2004 lid van de Europese Unie, het noordelijke Turkse deel wordt enkel door Turkije erkend. (Belga)

