De huidige migrantencrisis aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen is een 'ontoelaatbare situatie'. Dat heeft VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet woensdag gezegd. Ze vraagt 'onmiddellijke' toegang voor humanitaire hulp.

'Ik ben verbijsterd dat aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen nog altijd een groot aantal migranten en vluchtelingen in een uitzichtloze situatie verkeert, bij temperaturen in de buurt van het vriespunt', staat in een mededeling van Bachelet. 'Deze honderden mannen, vrouwen en kinderen mogen niet gedwongen worden om nog een nacht in een ijskoud klimaat door te brengen, zonder onderdak, voedsel, water en gepaste medische verzorging.' 'Ik dring er bij de betrokken landen op aan onmiddellijk maatregelen te nemen om deze ontoelaatbare situatie op te lossen, in overeenstemming met de verplichtingen die ze volgens de internationale mensenrechten en het vluchtelingenrecht hebben', klinkt het nog. De VN-mensenrechtencommissaris vraagt ook dat er 'onmiddellijke toegang wordt verleend aan humanitaire actoren, aan andere leden van de burgermaatschappij, en aan journalisten en advocaten'. Bachelet wijst er tot slot op dat de landen de plicht hebben om het recht op leven te beschermen.Ze betreurt dan ook dat 'de zwaar op veiligheid gerichte reactie van beide kanten - inclusief het inzetten van soldaten - en de opruiende retoriek' die de kwetsbaarheid van de migranten nog doet toenemen.