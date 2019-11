De Britse regering heeft zaterdag aangekondigd dat het hydraulisch fractureren, om schaliegas uit de grond vrij te maken, verboden zal worden vanwege het risico op aardbevingen.

De beslissing komt er na een rapport van de regulator die de seismische activiteiten bestuurde in de buurt van een site waar schaliegas uit de grond wordt gehaald in het noordwesten van Engeland. 'Het is duidelijk dat we verdere onaanvaardbare gevolgen voor de lokale bevolking niet kunnen uitsluiten', verklaart minister van Bedrijven en Energie Andrea Leadsom in een mededeling. Daarom is beslist om een verbod op te leggen.