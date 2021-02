De Hongaarse minister-president Viktor Orbán is ingeënt met een coronavaccin dat is ontwikkeld door de Chinese fabrikant Sinopharm. Dat maakte de premier zondag bekend.

'Ingeënt', schreef Orbán bij foto's waarop te zien is dat hij een injectie krijgt en hoe een dokter de verpakking van het vaccin toont. De Hongaarse regeringsleider deelde ook een video van de vaccinatie.

Hongarije is woensdag begonnen met het inenten van mensen met het Chinese vaccin. Het is het enige land binnen de Europese Unie dat het middel gebruikt, aangezien het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dit vaccin nog niet heeft goedgekeurd. De Hongaarse toezichthouder heeft de entstof wel toegelaten.

Zo'n 275.000 mensen worden gevaccineerd met het middel, maakten de autoriteiten eerder bekend. Hongarije krijgt vanuit de EU vaccins geleverd, maar zet zelf ook nog in op Sinopharm en het Russische Spoetnik-V.

De premier van de rechts-nationalistische regering zei woensdag dat mensen zich moeten laten inenten, omdat er anders geen versoepelingen kunnen worden doorgevoerd. De situatie is volgens de premier nog niet goed genoeg om maatregelen af te zwakken.

Orban had al aangekondigd zich met het Chinese vaccin te laten inenten omdat het vetrouwen in het Chinese middel laag is onder de bevolking. Zijn vaccinatie kan een duwtje in de rug geven. Dat hij zich met het Chinese vaccin laat inenten, past ook goed in het plaatje van de weerbarstige Hongaarse premier in de Europese Unie. Het land bestelde al vijf miljoen Chinese vaccins en twee miljoen dosissen van het Russische vaccin Sputnik V, dat eveneens nog niet goedgekeurd is door Europa.

