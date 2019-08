In Italië dreigt de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) de regeringsonderhandelingen met de sociaaldemocratische PD af te breken. Als de PD niet akkoord gaat met Giuseppe Conte als regeringsleider zullen er geen nieuwe onderhandelingen meer zijn, zegt de M5S dinsdag.

Er werd maandagavond vier uur lang vergaderd, maar daar werd geen vooruitgang geboekt. Volgens de M5S willen de sociaaldemocraten slechts praten over postjes en niet over de inhoud. 'Zo kunnen we niet werken. Het wordt moeilijk als ze hun instelling niet veranderen', zegt de populistische partij. Vorige week liep de regering van de M5S en de extreemrechtse Lega van Matteo Salvini op de klippen. Conte, die partijloos is, diende zijn ontslag in. De M5S praat nu met de sociaaldemocraten over een nieuwe coalitie.

President Sergio Mattarella houdt woensdagavond nieuwe consultaties met alle partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn. Op dat moment moet hij beslissen of er een alternatieve regering komt of nieuwe verkiezingen. De sociaaldemocraten communiceerden anders dan de M5S na de onderhandelingsmarathon. 'Ik ben optimistisch dat het mogelijk is om een overeenkomst te bereiken', zei partijleider Nicola Zingaretti.