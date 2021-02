Al vijf miljoen EU-burgers hebben het recht aangevraagd om na de Brexit in Groot-Brittannië te blijven. Dat heeft het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt. Zo'n 4,5 miljoen van die aanvragen zijn al goedgekeurd.

De zogenaamde EU-settlementregeling garandeert EU-burgers die na de Brexit in het VK willen blijven wonen grotendeels dezelfde rechten als daarvoor. Zo krijgen ze het recht om in het land te wonen, te werken of gebruik te maken van de gezondheidszorg. Personen die voor 31 december 2020 al in het land verbleven, kunnen nog tot eind juni een aanvraag indienen.

De Britse regering heeft alle EU-burgers die in het land wonen en nog geen aanvraag hebben ingediend, opgeroepen om dit op tijd te doen, zo niet verliezen ze hun legitieme verblijfsstatus in het land. Burgerrechtenorganisaties bekritiseren sterk dat kwetsbare groepen als bejaarden, zieken of daklozen door de mazen van het net zouden kunnen vallen.

Wie pas dit jaar of later in het VK komt wonen of werken, zal, net als niet-EU-burgers, een visum moeten aanvragen.

