Bij een steekpartij in de politieprefectuur in het centrum van Parijs zijn vijf doden gevallen: vier slachtoffers en de dader. De dader werkte zelf ook voor de politieprefectuur.

Dat melden de Franse media op basis van verschillende bronnen.

De steekpartij deed zich donderdag rond 13.00 uur voor bij de politieprefectuur op Ile de la Cité, vlak bij de kathedraal Notre-Dame. Vier agenten overleden bij de steekpartij. Er raakte volgens de krant Le Parisien ook nog iemand gewond. De dader kon door een andere agent worden neergeschoten en is overleden.

De dader werkte zelf ook voor de politieprefectuur. Er wordt voorlopig aangenomen dat een persoonlijk of intern conflict de aanleiding vormde voor de steekpartij. Nieuwszender BFMTV meldt dat de dader, die doofstom was, een administratieve functie vervulde.

'De vermoedelijke dader is in zijn eigen kantoor begonnen met het plegen van de feiten en heeft zich daarna naar andere plaatsen in de prefectuur begeven', heeft vakbondsvertegenwoordiger Loïc Travers meegedeeld aan de Franse media. Volgens hem werkte de dader al zowat 20 jaar voor de prefectuur.

De politieprefectuur in het historisch centrum van de stad is afgezet. Verschillende politici, onder wie premier Edouard Philippe, minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner en president Emmanuel Macron, zijn intussen ter plaatse.

De steekpartij gebeurt nauwelijks één dag nadat in Parijs 26.000 politiemensen op straat waren gekomen voor een 'mars van de woede'. Ze klaagden toen onder meer de slechter wordende werkomstandigheden bij de politie en het hoge aantal zelfdodingen bij agenten aan.