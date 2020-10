De vicevoorzitter van de Duitse Bondsdag, Thomas Oppermann, is onverwachts overleden op 66-jarige leeftijd. Tijdens filmopnamen met de openbare omroep ZDF was hij ingestort en naar een ziekenhuis gebracht.

De Duitse minister van Arbeid Hubertus Heil twitterde dat het nieuws van de dood van Oppermann hem met groot verdriet vervulde.

Oppermann, de plaatsvervangende voorzitter van de Bondsdag en partijpoliticus van de Sociaal-Democratische Partij (SPD), had eind augustus aangekondigd dat hij zich niet kandidaat zou stellen voor de volgende parlementsverkiezingen. 'Na 30 jaar als vertegenwoordiger van het regionale parlement van Nedersaksen en in de Duitse Bondsdag, is het nu het juiste moment voor mij om weer iets anders te doen en nieuwe projecten aan te nemen', zei hij destijds.

Die Nachricht vom plötzlichen Tode meines Kollegen und Genossen Thomas Oppermann erfüllt mich mit tiefer Trauer. Thomas hat sich mit Leidenschaft und Verstand um unser Land und die Sozialdemokratie verdient gemacht. Meine Gedanken sind bei seiner Familie. pic.twitter.com/1lRkC2pNHb — Hubertus Heil (@hubertus_heil) October 26, 2020

