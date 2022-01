Woensdag is het nieuwe Europees Asielagentschap (EUAA) zijn werkzaamheden gestart. Het moet de lidstaten die Europese operationele ondersteuning wensen bij het behandelen van asielaanvragen makkelijker kunnen helpen en ervoor zorgen dat de beoordeling van zulke aanvragen door de lidstaten minder uiteenloopt. België is een van de acht EU-landen waar het Asielagentschap meteen actief is.

Helemaal nieuw is het Asielagentschap van de Europese Unie niet. Het is de opvolger van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), maar met een versterkt mandaat. Het nieuwe agentschap is de eerste bouwsteen van het nieuwe asiel- en migratiepact, waarvan de belangrijkste knopen nog steeds ontward moeten worden door de EU-landen en het Europees Parlement.

Het Asielagentschap neemt de acht lopende operaties van het EASO over. Het is onder meer in België actief, waar het wooncontainers en medewerkers ter beschikking stelt om de verhoogde asielinstroom het hoofd te bieden. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie ondertekende daarover in december 2021 een operationeel plan met Nina Gregori, die toen uitvoerend directeur van EASO was en die functie nu opneemt bij het Asielagentschap.

De hoofdzetel van het Asielagentschap bevindt zich in de Maltese hoofdstad Valletta. Het krijgt dit jaar een werkingsbudget van 172 miljoen euro en zet over de acht lopende operaties heen bijna 2.000 medewerkers in. Behalve in België, zijn die ook in Cyprus, Griekenland, Italië, Letland, Litouwen, Malta en Spanje actief. Opvallend: België is het enige van die landen dat niet aan de Europese buitengrens ligt.

Het Europees Asielagentschap zal ook een reserve van minstens 500 experten uit de lidstaten opzetten. Zij moeten snel te hulp kunnen schieten als een lidstaat met een plotse toename van asielaanvragen wordt geconfronteerd.

