Veroordeelde politicus wordt nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Polen

De conservatieve Poolse politicus Mariusz Kaminski, van de partij Pis (Recht en Rechtvaardigheid), is woensdag tot minister van Binnenlandse Zaken benoemd. Zijn aanduiding is erg omstreden, omdat een rechtbank in 2015 nog had beslist dat Kaminksi geen openbare functie meer mag vervullen, maar die beslissing werd later teruggedraaid door een presidentieel pardon.

Andrzej Duda