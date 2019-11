De Britse Conservatieve politicus Alun Cairns, de staatssecretaris voor Wales, neemt ontslag uit de regering. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC. Cairns moet opstappen nadat er ophef was ontstaan over de rol die een van zijn vroegere medewerkers had gespeeld bij het tegenwerken van een proces over een verkrachting.

De gewezen medewerker, Ross England, had in april 2018 getuigd in een proces over verkrachting. Toen hem gevraagd werd of hij in het verleden had samengewerkt met het slachtoffer, antwoordde hij ongevraagd dat hij losse seksuele contacten had met haar. De rechter had eerder nochtans duidelijk gemaakt dat verklaringen over het seksuele verleden van het slachtoffer niet ter zake deden. 'Je bent er eigenhandig in geslaagd het proces te saboteren, en ik twijfel er niet aan dat dit vrijwillig gebeurde', zo verweet de rechter hem toen.

Het nieuws over de getuigenis van England, die kandidaat is voor de Conservative Party bij de verkiezingen voor het Welshe parlement in 2021, werd vorige week door Britse media naar buiten gebracht.

Gevraagd naar een reactie, antwoordde staatssecretaris Cairns toen dat hij niet op de hoogte was. Maar BBC Wales ontdekte nu dat Cairns al in augustus 2018 via e-mail werd ingelicht. Nochtans had Cairns daarna nog de kandidatuur van England voor de regionale verkiezingen gesteund.

De staatssecretaris, die al sinds 2016 deel uitmaakte van de regering, heeft daarom zijn ontslag aangeboden. 'Dit is een erg gevoelige zaak. En in het licht van de aanhoudende speculatie, schrijf ik u om mijn ontslag aan te bieden', zo staat in zijn brief aan eerste minister Boris Johnson. 'Ik zal voluit meewerken aan het onderzoek', zegt hij nog. 'Ik heb er vertrouwen in dat ik onschuldig zal worden verklaard.