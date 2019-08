"'Taking back control' was nog nooit zo griezelig." Met die woorden neemt Europees parlementslid Guy Verhofstadt (Open Vld) woensdag afstand van de Britse premier Boris Johnson, die bekendgemaakt heeft dat hij de werkzaamheden van het parlement in Londen wil opschorten tot 14 oktober. 'Als collega-parlementslid druk ik mijn solidariteit uit met zij die willen dat hun stem gehoord wordt', zegt Verhofstadt.

De beslissing van Johnson om de Britse koningin om 14 oktober een toespraak te laten houden, waardoor het parlement pas op amper zeventien dagen voor de Brexit zijn werkzaamheden zou hervatten, wordt in het Verenigd Koninkrijk op heel veel kritiek onthaald. In Europese kringen blijft het stil. De Europese Commissie doet de zaak af als 'een binnenlandse aangelegenheid'. Toch zijn er een aantal Europarlementsleden die zich op Twitter ongerust tonen. Bijna allemaal maken ze deel uit van de liberale Renew Europe-fractie.

Net als Guy Verhofstadt noemt ook de Nederlandse Sophie in 't Veld (D66) de demarche van Johnson 'griezelig'. Ze heeft het over een 'ondemocratische machtsgreep'. De Belgische oud-premier en brexit-onderhandelaar voor het Europees Parlement voegt er wel nog aan toe dat 'het onderdrukken van een debat over diepgaande keuzes wellicht niet zal bijdragen aan een stabiele toekomstige relatie tussen de EU en het VK'. De Française Nathalie Loiseau, als oud-minister van Europese Zaken een medestandster van president Emmanuel Macron, waarschuwt dat Groot-Brittannië niet alleen op een 'no deal', maar ook op een 'no debate'-brexit afstevent. 'Een beslissing die genomen werd in naam van het volk, is verworden tot een beslissing die geïmplementeerd wordt zonder inspraak van zijn verkozen vertegenwoordigers'.

De Duitse sociaaldemocraat Udo Bullmann (SPD) noemt de wending 'een schandalig affront'. 'Het Britse volk zal nooit een 'no deal'-brexit steunen en Boris Johnson weet dat.' Intussen laat de Europese brexit-onderhandelaar Michel Barnier nogmaals weten dat de Europese Unie altijd bereid is om concrete Britse voorstellen te bestuderen, 'als ze maar compatibel zijn met het terugtrekkingsakkoord, het Goedevrijdagakkoord en de integriteit van de interne markt'.

Dat is ook de boodschap die Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dinsdag tijdens een telefoongesprek meegaf aan Johnson. Hij zei nog dat de EU helemaal voorbereid is op een 'no deal', maar dat de finale beslissing om de EU te verlaten zonder onderhandeld akkoord 'altijd in handen van het VK zal liggen, en niet in handen van de EU'. Johnson zelf stuurde woensdag zijn toponderhandelaar David Frost naar Brussel voor 'technische' gesprekken, maar een doorbraak werd daarvan niet verwacht. De Britse regering wil vooral af van de Ierse 'backstop' in het terugtrekkingsakkoord, maar de EU is niet geneigd op die eis in te gaan.