Vergiftiging Navalny: NAVO eist 'volledige openheid' van Rusland in novitsjok-programma

Rusland moet 'volledige openheid' verschaffen aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) over zijn productie, voorraad en gebruik van het gifgas novitsjok. Dat is nodig nu vaststaat dat oppositieleider Aleksej Navalny met dat of een soortgelijk zenuwgas is vergiftigd, vindt de NAVO.

Jens Stoltenberg op 28 februari 2020.