Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN heeft de Europese Unie ervan beschuldigd met haar migratiebeleid de mensenrechten te schenden. Dat blijkt uit een rapport over de migratieroutes naar Europa.

Het feit dat mensen niet worden beschermd, is geen tragisch op zichzelf staand incident, maar het gevolg van beslissingen en het beleid van de EU, haar lidstaten en instellingen, en van de Libische autoriteiten, klinkt het in het rapport dat woensdag is gepubliceerd.

De VN roept de EU op om de overeenkomst met Libië te hernieuwen omdat migranten nu worden beroofd van hun fundamentele mensenrechten, hun waardigheid en in sommige gevallen zelfs hun leven. 'De echte tragedie is dat veel van het lijden en de dood langs de centrale mediterrane route te vermijden is', zegt de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet.

Mensen sterven op zee omdat de reddingsdiensten hen te laat of helemaal niet redden. De Libische kustwacht voert in opdracht van de Europese Unie meer reddingen uit in internationale wateren en brengt de migranten terug naar Libië, dat duidelijk geen veilige haven is, klinkt het.

Bachelet roept de EU op om meer legale routes naar Europa voor migranten te creëren. 'Wij kunnen het er allemaal over eens zijn dat niemand zich gedwongen mag voelen zijn leven, of dat van zijn gezin, op het spel te zetten door op gammele boten op zoek te gaan naar veiligheid en waardigheid', aldus de Hoge Commissaris. 'Maar het antwoord kan niet simpelweg zijn het vertrek uit Libië te verhinderen of de reizen uitzichtlozer en gevaarlijker te maken.'

Verder uit de VN in het rapport ook kritiek op de langdurige quarantaines die Europese landen aan migranten opleggen. Onder het voorwendsel van de coronapandemie worden sommige migranten maandenlang vastgehouden in opvangcentra, waar ze net worden blootgesteld aan infecties, luidt het. Volgens de VN zijn sinds begin januari meer dan 630 migranten op zee omgekomen. En degenen die in Europa aankomen worden blootgesteld aan zeer moeilijke levensomstandigheden en willekeurige detenties, klinkt het nog.

