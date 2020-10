Het Verenigd Koninkrijk wil de toegang tot zijn grondgebied verbieden aan Europese onderdanen die veroordeeld werden tot meer dan een jaar gevangenisstraf. Dat verbod gaat in op 1 januari, wanneer het vrije verkeer van personen zal zijn gestopt met het definitieve vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

De Britse regering zei donderdag dat de nieuwe regel deel uitmaakt van haar wil om met de brexit in te zetten op een 'steviger en eerlijker' migratiesysteem, waarbij Europese burgers onder hetzelfde regime zullen vallen als niet-EU-migranten. 'Momenteel heeft het VK volgens de EU-wetgeving EU-overtreders toegestaan het land binnen te komen, terwijl ze anders zouden zijn gearresteerd en gedeporteerd,' zei de Britse overheid in een mededeling. De nieuwe wetgeving wordt donderdag bij het Hogerhuis ingediend. 'De Europese regels hebben ons te lang gedwongen om gevaarlijke buitenlandse misdadigers op straat toe te laten, die onze waarden misbruiken en onze manier van leven bedreigen', zei minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel in een persmededeling. 'Het VK zal veiliger zijn dankzij strengere en eerlijkere grenscontroles, waarbij buitenlandse overtreders onderworpen zullen zijn aan dezelfde strafregels, ongeacht hun nationaliteit', voegde ze eraan toe. In sommige gevallen kunnen mensen die zijn veroordeeld tot minder dan een jaar gevangenisstraf of daders die niet tot een gevangenisstraf zijn veroordeeld, ook worden teruggestuurd op grond van het wetsontwerp dat niet betrekking heeft op reeds geïnstalleerde Europese onderdanen in het Verenigd Koninkrijk als ze daar een verblijfsvergunning hebben verkregen. De aankondiging roept vragen op over hoe het VK het criminele verleden van Europese migranten zou kunnen verifiëren als het de toegang tot Europese databases verliest bij gebrek aan een overeenkomst met de EU als gevolg van de transitieperiode na de brexit, die eind 2020 afloopt. 'We werken nauw samen met onze Europese partners', zei minister van Openbare Veiligheid Kit Malthouse donderdag tegen Sky News, waarbij hij benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk lid blijft van Interpol.