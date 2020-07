Het Verenigd Koninkrijk zal de Chinese telecomuitruster Huawei uitsluiten van zijn 5G-netwerk. Dat heeft de Britse regering aangekondigd.

Volgens de regering houdt het gebruik van Huawei een nationaal veiligheidsrisico in, zo zei minister van Digitale Zaken Oliver Dowden. 'De beste manier om ons netwerk te beveiligen is dat de operatoren ermee ophouden uitrusting van Huawei te gebruiken om het toekomstige 5G-netwerk te bouwen', klonk het. Concreet zal het vanaf eind dit jaar verboden zijn om nog apparatuur te kopen van Huawei, en tegen 2027 moet het huidige Huawei-materiaal verwijderd zijn.

Dowden gaf nog mee dat de sancties die de Verenigde Staten uitvaardigden tegen Huawei gewogen hebben op de Britse beslissing. De VS beschuldigen Huawei van spionage voor Peking, wat het bedrijf ontkent. Eerder had de Britse regering nog toegestaan dat Huawei tot 35 procent van het niet-strategische gedeelte van het nieuwe 5G-netwerk zou bouwen. De nieuwe beslissing dreigt de relaties met China onder spanning te zetten. Huawei liet in een eerste reactie weten dat het de uitsluiting een politiek ingegeven en teleurstellende beslissing vindt.

