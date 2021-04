Met een minuut stilte hebben de mensen in Groot-Brittannië zaterdag de overleden prins-gemaal Philip herdacht. Om 15 uur plaatselijke tijd hielden mensen in het hele land een stille gedenking. Tegelijk begon op het kasteel van Windsor bij Londen de uitvaart, waarop wegens de coronavoorschriften slechts 30 gasten toegelaten waren.

Premier Boris Johnson volgde de ceremonie op de televisie vanuit zijn buitenverblijf Chequers en nam op het landgoed aan de minuut stilte deel. Om de stilte niet te verstoren, had de luchthaven Heathrow, die slechts op enkele kilometers van Windsor ligt, alle landingen en opstijgingen gedurende verscheidene minuten verboden.

Plechtigheid

Op Windsor Castle bij Londen is omstreeks 16 uur de treurmars voor prins Philip begonnen. De kist met de stoffelijke resten van de echtgenoot van koningin Elizabeth II werd zaterdag door soldaten uit de residentie gedragen.

Negen nauwe verwanten van de prins-gemaal liepen achter de kist, onder wie zijn vier kinderen en zijn kleinkinderen prins William en prins Harry. William en Harry liepen in dezelfde rij, maar niet naast elkaar.

Nadat de kist op de lijkwagen was geplaatst, een door Philip zelf ontworpen Landrover, verliet de koningin het kasteel. Ze nam plaats in haar limousine en de wagen sloot zich aan bij de treurmars naar St. George's Chapel. Philip stief op 9 april op 99-jarige leeftijd.

