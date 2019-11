Venetië getroffen door zwaarste overstromingen in 53 jaar

In Venetië gaat woensdag de noodtoestand van kracht na zware overstromingen. Dat heeft burgemeester Luigi Brugnaro dinsdagavond laat laten weten in een video die hij verspreidde op de sociale media. Het water in de Italiaanse stad steeg tot het op een na hoogste niveau in de moderne tijd.

Overstromingen in Venetië © belga