Europees Parlementslid voor N-VA Johan Van Overtveldt is niet overtuigd over de criteria die vasthangen aan het Europees herstelfonds. Dat zegt hij woensdag in De Ochtend op Radio 1. Het Europees Parlement moet zijn goedkeuring geven over de Europese meerjarenbegroting en het herstelfonds en volgens van Overtveldt is er wel wat kritiek op het plan-Michel.

Van Overtveldt, ook voorzitter van de begrotingscommissie van het Europees Parlement, ziet het akkoord dat de Europese Raad dinsdagochtend bereikte als een mogelijke oplossing voor de crisis, maar hij denkt ook dat er veel problemen zullen opduiken. Zo zijn er op papier wel strenge voorwaarden opgelegd, maar is het maar de vraag hoe die in de praktijk zullen worden omgezet. Van Overtveldt haalt de 'emergency break' aan, waarbij landen aan de noodrem kunnen trekken als ze vinden dat beslissingen van landen niet in overeenstemming zijn met het plan. 'Maar je kunt die ook zien als een papieren tijger die op het einde van de rit weinig zal veranderen', zegt Van Overtveldt. 'Je kunt er gif op innemen dat er tussen dezelfde kampen discussies zullen ontstaan over het aanwenden van de miljoenen. Landen als Nederland en partners gaan een andere lezing hebben dan bijvoorbeeld Spanje en Italië.'

Volgens Van Overtveldt kan men ook heel wat kritiek hebben op het criterium van de historische werkloosheid waarmee rekening wordt gehouden. Die heeft die weinig te maken heeft met de coronasituatie maar wel met structurele problemen in heel wat landen. Daarnaast krijgen de 'vrekkige vier' (Denemarken, Oostenrijk, Zweden en Nederland) kortingen op hun EU-bijdragen, terwijl het Europees Parlement net gevraagd had om een einde te maken aan die kortingen. België kan aanspraak maken op 5 miljard euro uit het Europees herstelfonds. Volgens Van Overtveldt hadden we meer uit de brand kunnen slepen als enkel naar de coronacrisis werd gekeken omdat de Belgische werkloosheidscijfers vrij goed zijn. De N-VA'er is akkoord met premier Sophie Wilmès (MR) dat de volgende federale regering gaat moeten bekijken hoe we het geld op een zinvolle manier kunnen gebruiken.

Van Overtveldt wijst er nog op dat het onduidelijk is hoe verzekerd kan worden dat de 750 miljard euro van het herstelfonds wordt terugbetaald. 'Er zijn wel wat voorwaarden in het akkoord, maar het is nog niet duidelijk hoe we het geld op tijd gaan kunnen ophoesten', klinkt het. Morgen/donderdag vindt een plenaire zitting plaats in het Europees Parlement, waarin een resolutie zal worden aangenomen. Volgens Van Overtveldt wordt er nog gebikkeld tussen de verschillende groepen en zal er een kritische noot geblazen worden rond het plan-Michel. Het is volgens hem dan ook niet uitgesloten dat het parlement de meerjarenbegroting niet goedkeurt, wat uniek zou zijn. Zelf gaat Van Overtveldt eerder in de richting van een onthouding.

