Het Poolse parlement heeft woensdag dan toch de controversiële aanpassing van de mediawetgeving goedgekeurd. Die bedreigt volgens de oppositie de persvrijheid en zal de banden met de Verenigde Staten schaden.

Regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) drong aan op een aanpassing, waardoor het voor buitenlandse bedrijven verboden zou worden een meerderheidsbelang te hebben in Poolse media. De goedkeuring van de wet betekent hoogstwaarschijnlijk het einde van de laatst overgebleven regeringskritische tv-zender TVN, die voor een groot deel in handen is van het Amerikaanse Discovery. PiS ziet de wet als een manier om buitenlandse beïnvloeding via de pers te voorkomen. Tegenstanders zijn ervan overtuigd dat PiS de wet aanscherpt om critici de mond te snoeren.

Eerder op de dag was er nog onduidelijkheid over wanneer de wet gestemd zou worden. Het parlement stemde eerst nog voor een uitstel van de stemming, maar kwam daar later dan toch op terug.

De goedkeuring van de aanpassing is een grote overwinning voor PiS, die dinsdag nog coalitiepartner Porozumenie zag opstappen nadat zijn vicepremier Jaroslaw Gowin ontslagen was door premier Mateuz Morawiecki.

Lees ook: Waarom Donald Tusks comeback in de Poolse politiek een bom is

Regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) drong aan op een aanpassing, waardoor het voor buitenlandse bedrijven verboden zou worden een meerderheidsbelang te hebben in Poolse media. De goedkeuring van de wet betekent hoogstwaarschijnlijk het einde van de laatst overgebleven regeringskritische tv-zender TVN, die voor een groot deel in handen is van het Amerikaanse Discovery. PiS ziet de wet als een manier om buitenlandse beïnvloeding via de pers te voorkomen. Tegenstanders zijn ervan overtuigd dat PiS de wet aanscherpt om critici de mond te snoeren. Eerder op de dag was er nog onduidelijkheid over wanneer de wet gestemd zou worden. Het parlement stemde eerst nog voor een uitstel van de stemming, maar kwam daar later dan toch op terug. De goedkeuring van de aanpassing is een grote overwinning voor PiS, die dinsdag nog coalitiepartner Porozumenie zag opstappen nadat zijn vicepremier Jaroslaw Gowin ontslagen was door premier Mateuz Morawiecki.