In Duitsland komt er geen vaccinatieplicht tegen het coronavirus voor oudere mensen. Een meerderheid in de Bondsdag stemde donderdag tegen een compromisvoorstel van volksvertegenwoordigers van de zogenaamde 'verkeerslichtcoalitie', dat voorzag in een prikplicht vanaf 60 jaar.

Er stemden 378 parlementsleden tegen, 296 stemden voor, en negen onthielden zich. De parlementsleden stemden na een verhit debat van meerdere uren in deze 'gewetenskwestie' individueel en niet noodzakelijkerwijs volgens de lijn van hun partij. Dat maakte de uitslag van de stemming moeilijk te voorspellen.

Omdat de stemming voor de regering van bondskanselier Olaf Scholz zo spannend was, keerde minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock voor de stemming vervroegd terug van een NAVO-conferentie in Brussel.

Na de stemming waarschuwde minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach dat 'de strijd tegen het coronavirus nu veel harder zijn. Politiek met de vinger wijzen zal niet helpen. We moeten vooruit.'

De regering wilde in de herfst al een verplichte vaccinatie invoeren, het liefst voor alle volwassen inwoners, maar daar was sowieso geen meerderheid voor te vinden.

De regeringscoalitie in Duitsland bestaat uit de sociaaldemocratische SPD van kanselier Olaf Scholz, de Groenen en de liberale FDP. Vooral die laatste remde al maanden het idee van een verplichte inenting af.

In Duitsland blijft de gezondheidssituatie zorgen baren. De laatste dagen zijn er om de 24 uur meer dan 200.000 nieuwe besmettingen. 76 procent van de bevolking is twee keer ingeënt, 58,9 procent kreeg een boosterprik, aldus het Robert Koch Instituut. In het land is het coronavirus volgens de gezondheidsinstellingen vastgesteld bij circa een kwart van de Duitsers.

Het land van bijna 84 miljoen inwoners wijt ruim 130.000 sterfgevallen aan het coronavirus dat eind 2019 eerst opdook in China. Sinds maart is er een een vaccinatieplicht voor personeel in ziekenhuizen en zorginstellingen.

