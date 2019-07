Dinsdagavond moet de Duitse Ursula von der Leyen de steun van 374 van de 751 parlementsleden achter zich zien te krijgen om de volgende voorzitter van de Europese Commissie te worden. Of ze die ook haalt, is lang niet zeker.

Ursula von der Leyen is begin juli door de 28 Europese staatshoofden en regeringsleiders naar voren geschoven om Jean-Claude Juncker op te volgen aan het hoofd van de Europese Commissie.

De 60-jarige Von der Leyen moet echter eerst nog een stemming in het Europees Parlement zien te doorstaan: ze heeft dinsdagavond minstens 374 stemmen nodig - een absolute meerderheid van de zetelende parlementsleden - om benoemd te kunnen worden.

Europese Volkspartij (182 leden): ja

Of Von der Leyen het dinsdag haalt, valt nog af te wachten. Ze komt uit de christendemocratische familie en heeft dus de steun van de 182 leden van de Europese Volkspartij (EVP).

Renew Europe (108 leden): ja

Ook de liberalen van Renew Europe steunen haar voordracht: zij kregen in de onderhandelingen de nieuwe Europese Raadsvoorzitter, Charles Michel, toegestopt. De Franse president Emmanuel Macron slaagde bovendien in zijn opzet om de Spitzenkandidaten te kelderen, en kreeg een Française aan het hoofd van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde.

Sociaaldemocraten (154 zetels): verdeeld

Maar samen hebben de liberalen en christendemocraten maar 290 zitjes. Om aan een meerderheid te komen heeft ze dus minstens een deel van de sociaaldemocratische fractie nodig. Die is erg verdeeld over haar kandidatuur, onder meer omdat ze niet als een door de Europese fracties gekozen 'Spitzenkandidat' aan de verkiezingen heeft deelgenomen.

Uitgerekend de Duitse socialisten (16 zitjes) zijn haar liever kwijt dan rijk. Ook onder de Belgen is er weerstand. De Spaanse sociaaldemocraten, met 20 zetels de grootste nationale groep binnen de S&D, zijn dan weer wel geneigd de Duitse te steunen. Zij kregen met Josep Borrell de Hoge Vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid.

Als Von der Leyen gekelderd wordt, bestaat de kans dat het hele pakket in elkaar stuikt, en dat wil de Spaanse sociaaldemocratische premier Pedro Sanchez vermijden.

In een poging om een toch genoeg progressieven over de streep te trekken stuurde Von der Leyen maandag nog een acht bladzijden lange brief naar de Europese socialisten waarin ze belooft om meer ambitie aan de dag te leggen op vlak van klimaat en om het parlement toe te laten onder bepaalde voorwaarden wetgevende voorstellen in te dienen. Dat initiatiefrecht zit nu volledig bij de Europese Commissie.

Groenen (74 leden): nee

Bij de groenen, goed voor 74 zitjes in het Europees Parlement, is de aversie tegen Von der Leyen groot. Op hun steun kan ze dinsdag wellicht niet rekenen.

De nieuwe Europese Commissie schiet op 1 november uit de startblokken.