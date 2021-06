Meghan Markle heeft een tweede kindje ter wereld gebracht, zo hebben Britse en Amerikaanse media zondag op gezag van een verklaring van het stel gemeld. Het gaat om een dochter, Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor.

Het tweede kindje van de hertog en hertogin van Sussex kwam vrijdag om 20.40 uur Belgische tijd ter wereld in het Santa Barbara Cottage Hospital in het Californische Santa Barbara. Moeder en kind, dat bij de geboorte ongeveer 3,5 kilo woog, stellen het goed, en zijn al thuis. 'Lili' komt van Lilibet, binnen de koninklijke familie de bijnaam van de koningin en grootmoeder van prins Harry, Elisabeth. Diana verwijst naar de moeder van prins Harry, prinses van Wales Diana, die in 1997 bij een verkeersongeval in Parijs om het leven is gekomen.

Meghan (39) en Harry (36) hebben reeds een zoon, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, die in mei 2019 ter wereld is gekomen. Lilibet is reeds het elfde achterkleinkind van de Britse monarch, haar eerste sinds de dood van haar man Philip in april. De pasgeborene is achtste in lijn voor de troon. Harry is zesde, Archie zevende. Premier Boris Johnsion heeft Harry en Meghan zijn gelukwensen voor hun pasgeboren dochter overgemaakt. In januari 2020 hebben Harry en Meghan aangekondigd vaarwel te zeggen aan hun rol als vooraanstaande leden van de koninklijke familie. Ondertussen heeft het gezin zich in Californië gesettled.

