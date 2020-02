In Italië is een vrouw bezweken aan het coronavirus. Ze is het tweede dodelijke slachtoffer in het Zuid-Europese land.

Een vrouw die positief testte op het nieuwe coronavirus is overleden in Italië. Ze was afkomstig uit de noordelijke regio Lombardije. Dat meldt het Italiaanse persbureau Ansa op basis van verantwoordelijken van volksgezondheid. De vrouw was al een tiental dagen opgenomen in het ziekenhuis.

De Italiaanse minister van Volksgezondheid had vrijdag bekendgemaakt dat een eerste Italiaans slachtoffer overleden is aan het virus dat uitbrak in China. Het ging om een 78-jarige man die het leven liet in een ziekenhuis in de provincie Padua.

Volgens Ansa is er nu sprake van 29 bekende gevallen van coronabesmetting in het noorden, in de regio Veneto (2) en Lombardije (27). In Lombardije is sinds vrijdag een tiental gemeenten in lockdown. Het gaat om het tweede en derde dodelijke slachtoffer in Europa. Vorige week liet een 80-jarige Chinese toerist het leven in Frankrijk. De 78-jarige Italiaanse man was de eerste Europeaan die het leven liet door het zogenaamde Covid-19-virus.

De uitbraak van het virus heeft geleid tot onrust in het noorden van Italië. In de plaats Codogno waren de straten zaterdag uitgestorven. Op een bordje bij de spoeddienst stond 'geen toegang' en in het centrum waren alleen een bakker en een apotheek open. Andere winkels bleven dicht.

Burgemeester Francesco Passerini van het plaatsje met 15.000 inwoners zegt dat de bevolking 'extreem bezorgd' is over de verspreiding van de ziekte. In Codogno hebben een 38-jarige man, zijn hoogzwangere vrouw en een andere man het virus opgelopen.

