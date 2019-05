Drie dagen na de aanslag met een bompakket in Lyon zijn twee verdachten opgepakt. Dat hebben de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christope Castaner en de burgemeester van Lyon bekendgemaakt.

Nadere details gaf de bewindsman niet.

Volgens het parket van Parijs gaat het om een 24-jarige man. Hij is maandag in Lyon zelf in de kraag gevat en vastgezet in het belang van het onderzoek ('garde à vue').

Iemand had vrijdag een zak met TATP-springstof voor een bakkerij in hartje Lyon neergezet en was daarna per fiets langs dezelfde weg teruggekeerd als hij was gekomen. Dankzij veiligheidscamera's was een deel van zijn traject te volgen, zei procureur van Parijs Rémy Heitz zaterdag.

Ook is een DNA-spoor gevonden.

Bij de explosie in het centrum van de oostelijke Franse metropool raakten dertien mensen gewond. Het Parijse antiterreurparket leidt het onderzoek.

In het kader van het onderzoek naar de ontploffing van een bompakket in Lyon vrijdag is een tweede verdachte opgepakt. Dit heeft burgemeester Gérard Collomb maandag tegenover nieuwszender BFMTV gezegd.