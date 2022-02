In Turkije zijn aan de grens met Griekenland de lichamen aangetroffen van twaalf doodgevroren migranten. Dat heeft het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld.

'Van de 22 migranten die, ontdaan van hun kleren en schoenen, door de Griekse douane werden teruggedreven, zijn er 12 omgekomen van de koude', tweette minister Süleyman Soylu. Hij publiceerde ook wazige foto's van de lichamen. De omgekomen migranten werden gevonden in het dorp Pasakoy aan de Turks-Griekse grens, aldus de plaatselijke autoriteiten.

Ankara beschuldigt de Griekse autoriteiten er regelmatig van migranten die Griekenland proberen binnen te komen, illegaal terug te drijven naar Turkije. Tussen februari en maart 2020 troepten tienduizenden mensen samen langs de landgrens tussen Turkije en Griekenland. In vele gevallen werden zij belet de grens over te steken en soms ook teruggestuurd door Athene. Griekenland beschuldigde Ankara er toen van de grensovergang bewust te hebben geopend om druk uit te oefenen op de Europese Unie.

