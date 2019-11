De Franse president Emmanuel Macron blijft achter zijn uitspraak over een 'hersendode' NAVO staan, want die uitspraak was noodzakelijk omdat het bondgenootschap een 'wake-upcall' nodig had. Zijn uitspraken leiden intussen tot felle kritiek van Turkije.

Macron deed zijn uitspraken dat na afloop van een onderhoud met de NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Strategische vragen

'De vragen die ik gesteld heb, zijn open vragen die niet opgelost zijn', zo deelde Macron na afloop van het gesprek mee op een persconferentie.

De Franse president verwijst daarbij naar strategische kwesties over 'de vrede in Europa, de houding ten opzichte van Rusland en de rol van Turkije'. Ook de vraag wie de 'vijand' is van de NAVO, verdient volgens Macron een duidelijker antwoord.

Zelf zegt hij vooral de strijd tegen het terrorisme als een belangrijke prioriteit te zien. 'De laatste twee tops gingen enkel over het uitwerken van een manier om de financiële kosten voor de Verenigde Staten te verlichten', aldus de Franse president.

Volgens hem is er dan ook sprake van een 'flagrante loskoppeling' tussen de huidige debatten en de werkelijke uitdagingen van het bondgenootschap.

Turkije

In het interview met The Economist, klaagde Macron onder meer over een 'ongecoördineerde agressie van een andere NAVO-partner, Turkije' in het noordoosten van Syrië. Die Turkse operatie was gericht tegen de Koerdische militie YPG (Volksbeschermingseenheden), die door de meeste NAVO-landen gezien worden als een partner in de strijd tegen terreurorganisatie IS. Turkije beschouwt YPG echter als een terreurgroep.

De nieuwe uitspraken van Macron leiden tot felle kritiek van Ankara. Macron 'is een sponsor van terroristische organisaties. Hij ontvangt hen regelmatig op het Elysée', zo reageert Cavusoglu. 'Macron mag niet vergeten dat Turkije ook lid is van de NAVO, en dat hij aan de zijde van zijn bondgenoten moet staan.'

Stoltenberg: 'Politiek rol versterken'

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg benadrukte dan weer dat 'de funderingen van de NAVO stevig' blijven, ondanks de huidige meningsverschillen binnen de alliantie.

'We zullen blijven doorgaan met het uitvoeren van aanpassingen en moderniseringen. En we zullen samen bekijken hoe we de politieke rol van de NAVO verder kunnen versterken.'

De nieuwe discussie tussen de NAVO-leden vindt plaats minder dan een week voor een bijeenkomst van de leiders van de NAVO-landen in Londen. Vóór de start van die bijeenkomst zal Macron in de Britse hoofdstad samenzitten met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse eerste minister Boris Johnson. Macron zal er ook een aparte ontmoeting hebben met de Amerikaanse president Donald Trump.