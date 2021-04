Turkije verwerpt de beschuldigingen van seksisme na de 'sofagate' tijdens een ontmoeting tussen Turks president Recep Tayyip Erdogan met EU-functionarissen Charles Michel en Ursula Von der Leyen. Volgens de Turkse regering was het feit dat er geen stoel voorzien was voor Von der Leyen het gevolg van 'nalatigheid'.

'Het debat over zitplaatsen heeft niets te maken met Europeaan zijn, vrouw zijn, de Conventie van Istanboel en het standpunt van de Europese Commissie', aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. 'Het is ook zinloos om te zoeken naar kwaadaardige bedoelingen hierachter.'

Het ministerie hield verder vol dat Turkije een diepgewortelde diplomatieke traditie en gastvrijheid heeft, die nooit in twijfel getrokken mag worden. Von der Leyen zei eerder deze week dat ze niet was behandeld in overeenstemming met haar status als commissievoorzitter omdat ze een vrouw was. 'Ik voelde me gekwetst en in de steek gelaten, als vrouw en als Europeaan. Dit laat zien hoe ver we nog moeten gaan voordat vrouwen als gelijken worden behandeld', klonk het.

Von der Leyen vindt het bovendien onaanvaardbaar dat sommige EU-landen de Istanboel-conventie tegen geweld op vrouwen en kinderen nog niet hebben geratificeerd en dat andere eraan denken zich eruit terug te trekken.

