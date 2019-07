Bijna drie jaar na de mislukte staatsgreep in Turkije worden nog altijd mensen opgespoord. Parketten schreven vandaag zeker 137 aanhoudingsbevelen uit, en tegen de middag waren al minstens 61 mensen in de kraag gevat.

Dat berichtte het staatspersagentschap Anadolu.

Bijna alle gezochten zijn soldaten. Zij worden verdacht van banden met de beweging van de in de Verenigde Staten in ballingschap levende islamitische prediker Fethullah Gülen.

De Turkse regering beschouwt hem als het brein achter de poging tot staatsgreep van juli 2016, iets wat Gülen met klem ontkent. De prediker zou instellingen zoals het leger, de politie, het gerecht en ministeries systematisch hebben laten infiltreren.

Sinds de mislukte staatsgreep sporen de Turkse autoriteiten Gülen-aanhangers onophoudelijk op. Het gaat om een zuiveringsoperatie zonder voorgaande in de moderne geschiedenis van het land. Meer dan 140.000 mensen werden ontslagen of geschorst, tienduizenden zitten achter de tralies. Alleen tussen medio en eind juni werden in twee processen opnieuw zo'n 200 militairen tot levenslang veroordeeld, onder wie ook topmilitairen zoals de voormalige bevelhebber van de Turkse luchtmacht, Akin Öztürk.