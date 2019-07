Het gebied rond de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl moet een echte toeristische trekpleister worden. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aangekondigd. Hij ondertekende een decreet met plannen voor onder andere wandelroutes en een betere smartphone-ontvangst.

Zelensky kondigde dat aan tijdens de officiële presentatie van het nieuwe omhulsel dat over de kernreactor is gebouwd, melden internationale media.

'Tsjernobyl is al lang een negatieve kant van Oekraïne. Het is tijd om daar iets aan te doen. Het is een unieke plaats op aarde waar de natuur is herboren na een door mensen veroorzaakte catastrofe,' zo citeert BBC World de president. 'We moeten deze plaats tonen aan de wereld, aan wetenschappers, ecologisten, geschiedkundigen en toeristen.'

Ondanks de hoger dan normale stralingswaarden in de omgeving van Tsjernobyl, bezoeken nu al duizenden toeristen per jaar het gebied.

De kernramp in Tsjernobyl in het huidige Oekraïne - toen nog de Sovjet-Unie - is de grootste in de geschiedenis. Op 26 april 1986 om 1.23 uur ontplofte reactor 4 na een foutgelopen testreeks.