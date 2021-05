Bij de vervroegde regionale verkiezingen in Madrid hebben de regerende conservatieven een duidelijke overwinning behaald. Dat wordt dinsdagavond bevestigd door de voorlopige resultaten die de verkiezingscommissie heeft bekendgemaakt.

Met ongeveer 90 procent van de stemmen geteld, lijkt de Partido Popular (PP) van minister-president Isabel Díaz Ayuso op weg naar 65 van de 136 zetels in het regionale parlement. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de verkiezingen van 2019. Omdat een absolute meerderheid van 69 zetels zo goed als zeker niet gehaald wordt, zal de Partido Popular wellicht weer aangewezen zijn op de gedoogsteun van de rechtspopulistische partij Vox, die voorlopig van 12 naar 13 zetels stijgt.Bij die vorige verkiezingen, twee jaar geleden, behaalde de PP slechts dertig zetels, tegen 37 voor de sociaaldemocratische PSOE. Maar Ayuso kon toen samen met de liberale Ciudadanos wel een minderheidsregering vormen, die gedoogd werd door Vox. Dit jaar lijkt Ciudadanos echter onder de kiessdrempel van 5 procent te verdwijnen. De PSOE van federaal premier Pedro Sánchez zakt volgens de voorlopige uitslag terug naar 24 zetels. Het linkse Más Madrid is eveneens goed voor 24 zetels, het links kartel Unidas Podemos (UP) voor 10 zetels. De linkse partijen behalen samen dus onvoldoende zetels om aan een meerderheid te geraken.