Het treinverkeer in vrijwel heel Nederland lag maandagnamiddag stil wegens een storing aan een telefoniesysteem. Rond 16 uur werd het treinverkeer opnieuw opgestart.

In vrijwel heel Nederland lag het treinverkeer maandagnamiddag stil. Een woordvoerder van de Nederlandse spoorbeheerder ProRail zegt dat door een landelijke storing met het telefoniesysteem, treinverkeersleiders niet konden communiceren met de machinisten van vervoerders. 'Dat is essentieel om treinen te laten rijden, dus daarom hebben we besloten een groot deel van het land stil te leggen.'

Uitstellen

Het treinverkeer startte vanaf 16.00 uur weer op, maar er wordt nog een hele dag hinder verwacht op de Nederlandse spoorwegen.

Treinen met reizigers die al onderweg waren, kwamen niet opeens stil te staan door de storing. 'Alle treinen rijden door naar een perron', klinkt het. 'Als je je reis kunt uitstellen, is het verstandig om op een later moment op reis te gaan', was het advies van de NS aan de getroffen reizigers.

Internationale treinen

De storing had ook gevolgen voor de treinlijnen tussen België en Nederland: die moesten stoppen aan de grens. Er zijn slechts twee lijnen naar Nederland, een hogesnelheidstrein naar Amsterdam en lijn 12 Antwerpen-Essen-Roosendaal. (Belga)

Update: Het treinverkeer startte vanaf 16 uur weer op, maar het zal nog een tijd duren voor er na de landelijke storing weer een volledige dienstregeling is, meldt de Nederlandse spoorbeheerder ProRail. De oorzaak van de storing lijkt gevonden, maar het is onzeker of de oplossing stabiel genoeg is. Daardoor kan het zijn dat de storing terugkomt. Ook het internationaal treinverkeer naar Nederland is opnieuw mogelijk, meldt Infrabel.

In vrijwel heel Nederland lag het treinverkeer maandagnamiddag stil. Een woordvoerder van de Nederlandse spoorbeheerder ProRail zegt dat door een landelijke storing met het telefoniesysteem, treinverkeersleiders niet konden communiceren met de machinisten van vervoerders. 'Dat is essentieel om treinen te laten rijden, dus daarom hebben we besloten een groot deel van het land stil te leggen.' Het treinverkeer startte vanaf 16.00 uur weer op, maar er wordt nog een hele dag hinder verwacht op de Nederlandse spoorwegen.Treinen met reizigers die al onderweg waren, kwamen niet opeens stil te staan door de storing. 'Alle treinen rijden door naar een perron', klinkt het. 'Als je je reis kunt uitstellen, is het verstandig om op een later moment op reis te gaan', was het advies van de NS aan de getroffen reizigers. De storing had ook gevolgen voor de treinlijnen tussen België en Nederland: die moesten stoppen aan de grens. Er zijn slechts twee lijnen naar Nederland, een hogesnelheidstrein naar Amsterdam en lijn 12 Antwerpen-Essen-Roosendaal. (Belga)