De Britse onderzoeksjournalist Tom Bower heeft een opvallend milde biografie van premier Boris Johnson geschreven. 'Hij moet een kans krijgen.'

Bijna 60.000 Britse coviddoden, chaos en onzekerheid enkele weken voor de definitieve brexit, deining in zijn eigen Conservatieve Partij: een jaar na zijn grote verkiezingsoverwinning ligt Boris Johnson onder vuur. Zelfs zijn politieke vrienden vragen het zich nu openlijk af: zal de 56-jarige Britse premier standhouden? Tom Bower (74), onderzoeksjournalist en auteur van Boris Johnson: The Gambler, twijfelt niet: 'Boris is gewiekst en taai genoeg om nog een hele poos aan de macht te blijven.' Labour-leider Jeremy Corbyn en prins Charles kunnen getuigen dat uw biografieën meestal niet bepaald vleiend zijn. Voor Boris Johnson bent u opvallend mild geweest. Waarom? Tom Bower: Omdat hij geen slecht mens is. Jeremy Corbyn is dat wel: hij is een marxist, heeft gelogen over zijn verleden, was bevriend met terroristen. En prins Charles heeft op een egoïstische manier de monarchie ondergraven. Boris Johnson mag dan soms een clown zijn, maar in zijn ambities is hij eerlijk. Kijk naar zijn tijd als burgemeester van Londen, tussen 2008 en 2016. In die acht jaar heeft hij een recordaantal huizen laten bouwen. Hij heeft zich erg ingezet voor een verbetering van het schoolsysteem, vooral om arbeiderskinderen meer kansen te geven. Of lees zijn recente toespraken over wat hij ' Global Britain' noemt: hij wil dat het Verenigd Koninkrijk een onafhankelijk, open land wordt. Hij gelooft in het nut en de economische voordelen van immigratie. Hij gelooft in het belang van onderwijs. Hij stimuleert ondernemerschap. En hij wil een oplossing voor de woningnood. Daarom wilde ik over hem een wat genuanceerder boek schrijven. Hij moet als premier een kans krijgen. Ook al vinden sommigen dat hij het vertrouwen van het publiek heeft verspeeld. Is er dan niets aan hem dat u stoort? Bower: Jawel. Hij is ongeduldig en onwetend. Hij heeft klassieke literatuur gestudeerd, geen politiek of economie, hij heeft geen inzicht in de geschiedenis of de structuren van het Britse overheidsapparaat. Daar zou hij iets aan moeten doen. En zijn grootste zwakte is dat hij geen netwerk van vertrouwelingen om zich heen heeft verzameld. Hij is een einzelgänger. Dat maakt hem kwetsbaar. Daarom was het vertrek van zijn belangrijkste adviseur Dominic Cummings, vorige maand, zo'n slechte zaak: hij compenseerde de tekorten van de premier. Zijn zus Rachel vertelde dat zij, Boris en hun broer Jo thuis hebben geleerd dat winnen het belangrijkste is, koste wat het kost. Heeft dat Boris getekend? Bower: Vast wel. Zijn vader, de politicus Stanley Johnson, heeft meerdere pogingen gedaan om hogerop te komen. En Boris heeft de top bereikt terwijl hij absoluut niet populair was in zijn eigen Conservatieve Partij. De grootste steun kreeg hij van gewone mensen, niet van politici. Hij heeft het geluk altijd aan zijn kant gehad. Zal de pandemie daar een einde aan maken? Bower: Nee, en dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Daarom is de ondertitel van mijn boek ook The Gambler - de gokker. Als hij een brexitdeal met de Europese Unie erdoor krijgt en als de coronacrisis begin volgend jaar voorbij is, dankzij de nieuwe vaccins, zal hij eens te meer herrijzen.