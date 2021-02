De trip van de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid heeft 'de reputatie van de Europese Unie ernstige schade toegebracht', zeggen de volksvertegenwoordigers in een brief aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Een groep van zo'n tachtig Europarlementsleden heeft dinsdag het ontslag gevraagd van de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell na diens 'vernederende' reis naar Moskou. De trip heeft 'de reputatie van de Europese Unie ernstige schade toegebracht', zeggen de volksvertegenwoordigers in een brief aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Volgens de ondertekenaars maakte Borrell al een foute inschatting door naar Moskou af te reizen. Eenmaal in de Russische hoofdstad 'slaagde hij er herhaaldelijk niet in de Europese belangen te verdedigen', luidt. Zo gaf hij geen tegengas wanneer de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov zei dat Europese leiders die Rusland betichten van poging tot moord op oppositieleider Aleksej Navalny 'misleid' en 'cultureel arrogant' zijn.

Kort na de persconferentie raakte bovendien duidelijk dat Rusland drie Europese diplomaten personae non gratae had verklaard omdat ze aanwezig waren op een manifestatie ter ondersteuning van Navalny. Toen hij dat vernam had Borrell zijn bezoek onmiddellijk moeten afbreken, aldus de parlementsleden. 'Wij vinden dat de voorzitter van de Europese Commissie actie moet ondernemen, indien Borrell niet uit eigen beweging ontslag neemt', besluit de brief.

De brief is voornamelijk ondertekend door Oost-Europese parlementsleden uit de Europese Volkspartij, de Europese Conservatieven en Hervormers en de liberale fractie. In Oost-Europese landen wordt al langer aangedrongen op een hardere koers tegen het Rusland van president Vladimir Poetin. Dinsdagmiddag geeft Borrell toelichting bij zijn reis naar Moskou in de plenaire vergadering van het parlement, dat 705 volksvertegenwoordigers telt.

Borrell blijft intussen de steun genieten van von der Leyen, zo bevestigde haar woordvoerder maandag. De hoge vertegenwoordiger is ook niet zomaar een commissaris die door zijn of haar eigen land wordt voorgedragen. Borrell is met instemming van von der Leyen benoemd door de staatshoofden en regeringsleiders van alle lidstaten, met een gekwalificeerde meerderheid van de stemmen.

