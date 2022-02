Tienduizenden varkens zijn in het Verenigd Koninkrijk afgemaakt wegens een acuut tekort aan slagers. Dat heeft de National Pig Association, die de Britse varkensindustrie vertegenwoordigt, donderdag meegedeeld op een crisisvergadering met het Britse ministerie van Landbouw.

Volgens de vereniging zouden er al 35.000 varkens zijn afgemaakt omdat ze wegens een te grote achterstand in de slachthuizen niet zoals gepland geslacht en verwerkt konden worden. Geschat wordt dat tegen het einde van het voorjaar de achterstand zou kunnen oplopen tot meer dan 200.000 varkens.

Nog volgens de National Pig Association hebben reeds 40 vleesverwerkende bedrijven de sector verlaten.

Varkensboeren uit heel het Verenigd Koninkrijk bliezen donderdag in de stad York verzamelen om aandacht te vragen voor hun problematiek.

Vorig jaar al zorgde het personeelstekort in de vleesindustrie voor problemen. Net als in vele andere sectoren waren voor de brexit veel arbeidskrachten uit EU-landen werkzaam in de branche. Tijdens de coronapandemie zijn velen onder hen naar hun thuisland teruggekeerd. Sinds de brexit is het tijdrovend en duur om als EU-burger een werkvergunning te verkrijgen in het VK.

De National Pig Association roept de Britse regering op om de toegang tot de sector voor gekwalificeerde buitenlandse arbeidskrachten te vereenvoudigen. Daarnaast hoopt de sector ook op een financiële tegemoetkoming.

