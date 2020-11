In Duitsland zijn veiligheidstroepen aan huiszoekingen in verband met de islamistische aanslag in Wenen begonnen, zo heeft de federale politie in Wiesbaden meegedeeld.

Er worden woningen en kantoren van vier lieden in Nedersaksen, Hessen en Sleeswijk-Holstein doorzocht. De vier zijn niet verdacht, maar zouden banden hebben met de veronderstelde dader van de aanslag.

Volgens een woordvoerder van het parket in Karlsruhe zouden twee van de vier lieden enkele maanden geleden de veronderstelde dader van de aanslag in Wenen zelf hebben ontmoet. Een derde zou via internet met hem contact hebben gehad, de vierde zou via het internet contact hebben gehad met contacten van de veronderstelde dader. Nog volgens de woordvoerder dienen de huiszoekingen enkel om bewijsmateriaal veilig te stellen. Er zijn geen arrestaties verricht.

De actie in Duitsland is volgens de federale politie op vraag van de Oostenrijkse autoriteiten.

Vooraleer de politie hem doodschoot, heeft maandag in Wenen een aanhanger van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) vier mensen gedood en meer dan twintig verwond. Volgens de speurders maakte de twintigjarige deel uit van een radicaal-islamistisch netwerk dat zich ook over Oostenrijk heen uitstrekt.

IS heeft de aanslag opgeëist.

